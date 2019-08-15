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高雄山區大雨 桃源搶通四社部落聯外道路

最新更新：2019/08/15 09:31
高雄市桃源區四社部落聯外道路日前被大雨沖刷崩塌，經區公所協調教會取得臨時便道用地，已暫能供車輛通行。（桃源區公所提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月15日
高雄市桃源區四社部落聯外道路日前被大雨沖刷崩塌，經區公所協調教會取得臨時便道用地，已暫能供車輛通行。（桃源區公所提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄山區今天清晨又下起大雨，甲仙、桃源雨勢較大，時雨量一度近50毫米，所幸是間歇性降雨，截至上午8時山區道路暢通，而桃源區四社部落崩塌道路已暫時搶通，車輛可通行。

11日強降雨造成桃源區通往四社部落的聯外道路路基淘空，路面崩塌寬5公尺、長約30公尺，四社部落居民車輛無法通行，經區公所協調教會取得臨時便道用地，已暫能供車輛通行。

桃源區長謝英雄今天告訴中央社記者，替代道路路寬約4米，路面暫時壓實為平坦的泥路，將等天候好轉再鋪設水泥，不過也擔心山區雨勢大，恐因路面打滑不利車行，將視狀況封閉。至於原道路淘空部分，擬打樁搶救路基，視安全鋪設柏油道路。

高雄山區今天清晨又下起大雨，甲仙區、桃源區累計24小時雨量近130毫米，時雨量一度近50毫米，不少路段濕滑難行，公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，山區道路至上午8時暢通。（編輯：張雅淨）1080815

高雄市桃源區四社部落聯外道路日前被大雨沖刷崩塌，經區公所協調取得臨時便道用地，已暫時搶通，車輛可通行。（桃源區公所提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月15日
高雄市桃源區四社部落聯外道路日前被大雨沖刷崩塌，經區公所協調取得臨時便道用地，已暫時搶通，車輛可通行。（桃源區公所提供）中央社記者王淑芬傳真 108年8月15日
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