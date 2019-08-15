金針花農陳錦竹自學改良品種 8年育出10餘種

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮是全台金針花最大產區，以華南品種為主，二代針農陳錦竹花了8年時間自學雜交育出10餘種，改善花期短、抗病性低及加工限制等問題，並研發出4個新品種準備申請品種權。

二代針農陳錦竹在玉里赤科山種植金針花50多年，繼承父親5公頃農地，他接受中央社記者採訪表示，華南種金針花，花期短、容易受天氣影響開花時間，再來是烹煮後比較顏色較深，較不好看，便自己投入研究，研發金針花新品種。

陳錦竹說，自己完全沒有育種經驗，就是到處上課、嘗試，以不同品種雜交配出新品種，開花後再觀察抗病性、花期長度，失敗整批挖掉重新來，平均一個品種需要2年時間才能確定成功還是失敗，已經研發出10餘種品種，失敗的數量更多。

陳錦竹說，自己研發以食用性金針花為主，共有4種接近成功，改善舊品種只開花一次的缺點，他研發的「錦竹一號」就可以開2次，未來將申請品種權，並與花蓮區農業改良場合作，用更先進、高科技的方式育種，提升抗病性及產量。

另外，他還有研發出觀賞性品種，花瓣有橘紅色，一年可以開花3期，最早從5月就開花，可以延續到8月底，陳錦竹指出，這款紅色觀賞性金針花品質穩定，也打算將自家後方約1公頃金針花田都改種這株，讓遊客多個選擇。（編輯：方沛清）1080815