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八二三戰功碉堡 金門縣議員爭取保留

最新更新：2019/08/15 16:46
無黨籍金門縣議員董森堡15日表示，與國防部軍備局、金防部和金門縣政府財政處等單位人員，到古崗村郊的小古崗一營區會勘後，經評議將其中4座155加農砲砲堡與相關營舍全數列冊追蹤。（董森堡提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年8月15日
無黨籍金門縣議員董森堡15日表示，與國防部軍備局、金防部和金門縣政府財政處等單位人員，到古崗村郊的小古崗一營區會勘後，經評議將其中4座155加農砲砲堡與相關營舍全數列冊追蹤。（董森堡提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年8月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）在金門縣議員董森堡等人努力下，小古崗一營區中重要的4座155加農砲砲堡與相關營舍全數列冊追蹤，後續將由相關單位討論撥交事宜，八二三砲戰時期戰功碉堡可望獲得保留。

董森堡今天表示，與國防部軍備局、金防部和金門縣政府財政處、建設處、文化局、金門大學，以及金門戰地史蹟學會等單位人員，到古崗村郊的小古崗一營區會勘。經現勘評議後，其中最重要的4座155加農砲砲堡與相關營舍全數列冊追蹤。

小古崗一營區位於金城鎮古崗村與珠山村交界，其中建置的4座155加農砲砲陣地與相關營舍建築，構建年代在民國45年左右，已有60多年的歷史，符合文化資產認證資格。

董森堡表示，這些碉堡澆灌的混凝土層厚達一公尺，具有強大的抗震與抗爆能力；更重要的是，這個營區在八二三砲戰時期占有極重要的歷史地位。

根據八二三戰史記載，47年駐紮小古崗的部隊為陸軍野戰砲兵第600群691營（保羅部隊），是當時最重要的反砲擊作戰主力之一；指揮官嚴佛元在砲戰爆發當天主動反擊制壓，位於小古崗、珠山營區的155加農砲從砲戰當晚6時38分開始射擊，共射擊719次，有效壓制敵軍砲火，嚴佛元也因戰績卓著獲頒勳章。

董森堡說，值得一提的是，47年9月9日嚴佛元接獲命令對廈門火車站射擊，691營各連按任務分配，2天後對廈門火車站進行掩護射擊與無觀測急襲，造成廈門火車站半毀，後續無法調度輸運兵員與武器設備，為金門爭取運補機會與空間。

對於八二三砲戰戰功碉堡列冊追蹤，董森堡表示，這座營區內的砲堡具有一定的歷史地位和價值，未來如果能配合活化，串連古崗的翟山坑道與珠山閩南聚落，將可成為景觀帶。

董森堡建議，先釋出2座碉堡供古崗、珠山村民活化利用，其餘2座用將協調國防部釋出155加農砲做為文史陳展導覽或是砲操演出。由於營區仍有私有地部分尚需協調，他將與金門縣政府財政處等相關單位研商撥用事宜，共同保留金門重要的戰地文化資產。（編輯：黃世雅）1080815

無黨籍金門縣議員董森堡15日表示，小古崗一營區中有4座155加農砲砲堡與相關營舍，經會勘評議後將全數列冊追蹤，後續擬由相關單位討論撥交事宜，八二三砲戰時期戰功碉堡可望保留。（董森堡提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年8月15日
無黨籍金門縣議員董森堡15日表示，小古崗一營區中有4座155加農砲砲堡與相關營舍，經會勘評議後將全數列冊追蹤，後續擬由相關單位討論撥交事宜，八二三砲戰時期戰功碉堡可望保留。（董森堡提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年8月15日
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