延伸長照效能 中醫藥社區關懷據點設大稻埕

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市中醫師公會與台北市衛生局合作，在大稻埕附近設中醫藥社區關懷據點，並在今天起跑，未來會有中醫師進駐提供養身概念外，也會舉辦養生健康操等活動，活動至12月底。

「2019中醫藥社區照顧關懷據點」今天在玉泉里里民活動中心啟用，關懷據點是由台北市中醫師公會與北市衛生局等單位合作，盼透過據點，讓更多長輩可走出家中。

中醫師公會提及，社區關懷據點將有知名中醫師到場舉辦保健講座外，也會提供藥膳等傳統醫藥觀念，並辦理養生健康操等活動。

協辦活動的民進黨立法委員何志偉表示，政府資源有限，民間力量無窮，為增強、延伸長照政策能量，以大稻埕「中醫藥匯聚地」為起點，由台北市中醫師公會協助成立「2019中醫藥社區照顧關懷據點」。

他指出，中醫具有溫和、保健效果，中醫藥專業結合長照政策，是具有前瞻性思考，考量長者行動不便，為讓中醫成為長照資源一環，透過中醫藥社區照顧關懷據點，讓中醫師主動協助長輩給予醫療協助，今天只是開頭，盼未來可拓展至全台北市設置服務長輩的關懷據點。（編輯：張銘坤）1080816