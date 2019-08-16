更多編輯台推薦新聞：
美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分
國際

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎
國際

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎

獨家／桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年
生活

獨家／桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

延伸長照效能 中醫藥社區關懷據點設大稻埕

最新更新：2019/08/16 11:10

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市中醫師公會與台北市衛生局合作，在大稻埕附近設中醫藥社區關懷據點，並在今天起跑，未來會有中醫師進駐提供養身概念外，也會舉辦養生健康操等活動，活動至12月底。

「2019中醫藥社區照顧關懷據點」今天在玉泉里里民活動中心啟用，關懷據點是由台北市中醫師公會與北市衛生局等單位合作，盼透過據點，讓更多長輩可走出家中。

中醫師公會提及，社區關懷據點將有知名中醫師到場舉辦保健講座外，也會提供藥膳等傳統醫藥觀念，並辦理養生健康操等活動。

協辦活動的民進黨立法委員何志偉表示，政府資源有限，民間力量無窮，為增強、延伸長照政策能量，以大稻埕「中醫藥匯聚地」為起點，由台北市中醫師公會協助成立「2019中醫藥社區照顧關懷據點」。

他指出，中醫具有溫和、保健效果，中醫藥專業結合長照政策，是具有前瞻性思考，考量長者行動不便，為讓中醫成為長照資源一環，透過中醫藥社區照顧關懷據點，讓中醫師主動協助長輩給予醫療協助，今天只是開頭，盼未來可拓展至全台北市設置服務長輩的關懷據點。（編輯：張銘坤）1080816

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報