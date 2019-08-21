代拆條款拔釘子戶 五股西雲路海砂屋自行拆除

新北市五股區西雲路海砂屋都更案協調多年不成，但就在市府通過並執行公權力排除釘子戶的「代拆條款」之前，西雲路都更案21日自行雇工拆除。中央社記者王鴻國攝 108年8月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）五股區西雲路海砂屋的都更案遲遲因少數住戶不同意，使得全案多年協調不成，但就在市府通過並執行公權力排除釘子戶的「代拆條款」之前，西雲路都更案今天自行雇工拆除重建。

西雲路海砂屋都更案更新前總戶數共60戶，林姓住戶指出，現場早已不堪居住，只是全案歷時2、30年協調，期間還發生5樓陽台墜落到1樓的事件，雖有98%住戶同意拆除，無奈仍有2%住戶不同意，遲遲無法推動。

都市更新處李擇仁接受中央社記者採訪時表示，全案歷多年協調，直到103年才向市府申請實施更新，但進度仍卡在少數不同意戶上，直到去年完成都更條例修法，賦予地方政府能執行公權力代拆，市府迅速於今年7月通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」，也就是所謂排除釘子戶「代拆條款」。

他表示，只要是符合都更案總同意戶達80%以上就可以啟動代拆前的協調機制，此案就是進行最後2次協調會議後，再經市府召集開1次協調會，若仍協調不成，就可以啟動代拆機制。

他表示，西雲路海砂屋都更案經實施者召集2次協調後，不同意戶終於轉變態度並同意實施者雇工拆除，市府公權力雖未介入，但仍樂見住戶能於3年後入住地上14層樓、地下3層的新家。

新北市長侯友宜今天視察五股區西雲路海砂屋拆除工程時表示，在新北市率先通過代拆條款，讓市府跟住戶的協調變得更順利。市府未來會持續祭出容積獎勵促進都市更新，讓民眾居住環境能更安全。（編輯：方沛清）1080821