中市文化局大地遊戲 邀民眾體驗文化館舍

台中市文化局23日推出「文化．好好GO─闖關換好禮」大地遊戲活動，邀請民眾走訪台中文學館等文化景點，完成任務就可換取精美好禮。中央社記者蘇木春攝 108年8月23日

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市政府文化局即日起至10月6日，在「台中文學館文化生活圈」與「豐原漆藝館文化生活圈」推出大地遊戲活動，邀民眾探訪10所特色文化館舍及社區據點，感受台中的文化之美。

「台中文學館文化生活圈」包括台中文學館、台中放送局、台中刑務所演武場、台中市市長公館及台灣最美農村故事館；「豐原漆藝館文化生活圈」包含摘星山莊、台灣味噌釀造文化館、台中豐原仁社-漆繪仕漆器、豐原巧聖先師廟與豐原漆藝館等地方產業與文化設施。

台中市文化局今天在台中文學館舉辦記者會，播放網紅「黑仔熊」拍攝的大地遊戲體驗影片，台中市文化局長張大春也與黑仔熊一同分享文化生活圈景點攻略，邀請民眾到訪台中。

張大春受訪表示，活動期間只要到台中文學館文化生活圈與豐原漆藝館文化生活圈內，任一個文化館舍或據點，透過手機掃描QR Code登入帳號，完成生活圈內闖關地點的指定拍照任務，就可換取精美好禮。

他說，希望用簡單的互動遊戲，邀請全國對於文化生活有興趣的民眾踏入文化館舍，增添在地知識，一起開拓更多元豐富、更具地方特色的文化底蘊。（編輯：張芷瑄）1080823