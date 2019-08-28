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行銷麻豆文旦 黃偉哲化身叫賣哥

最新更新：2019/08/28 13:01
台南市長黃偉哲（左）28日宣布麻豆文旦節9月1日登場，黃偉哲表示，今年麻豆文旦產量沒有去年多，但品質更勝。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月28日
台南市長黃偉哲（左）28日宣布麻豆文旦節9月1日登場，黃偉哲表示，今年麻豆文旦產量沒有去年多，但品質更勝。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月28日

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市長黃偉哲常在臉書介紹台南小吃、農特產品，他今天宣布麻豆文旦節9月1日登場時，開玩笑說自己是「叫賣哥」，他表示，競選市長前，真的不知道市長的重要工作是當叫賣哥。

台南文旦已進入採收期，黃偉哲和新竹市長林智堅日前才在新竹聯手賣出1526箱文旦，黃偉哲今天又在市府記者會中宣布，2019麻豆文旦節農業產業文化活動將於9月1日在麻豆總爺藝文中心登場。

黃偉哲指出，自己選市長前，真的不知道選市長的重要工作是當叫賣哥，但還是非常開心參加麻豆文旦節行銷記者會；今年麻豆文旦產量沒有去年多，但品質更勝。

黃偉哲表示，麻豆文旦供不應求，不只全家超商協助鋪貨，網路銷售、實體銷售也都很夯，讓台灣民眾都能吃到台南優質農產品，從年初的鳳梨、到芒果、文旦，其他還有火龍果、釋迦等。

台南市政府農業局人員表示，台南文旦栽種面積約1000公頃，年產值超過新台幣15億元，其中以麻豆文旦栽種面積828公頃最廣，果肉細緻、飽滿甜美、風味獨特，品質最優。

今年麻豆文旦節除安排在地柚農的麻豆文旦展售，也規劃親子同樂野餐活動、好柚DIY─柚子創意特調和彩繪、街頭藝人表演等，打卡還可免費品嚐柚子霜淇淋。（編輯：黃世雅）1080828

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