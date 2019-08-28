貼心服務銀髮族 屏東小黃公車再升級

為服務銀髮族，屏東縣政府107年推出貼心巴士-小黃公車服務，利用計程車服務公車沒有行經的社區，9月起將升級，讓老人到醫院、逛菜市場及公園更便利。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣政府為服務銀髮族，去年在屏東市推出「小黃公車」，利用計程車服務公車沒有行經的社區，9月開始將升級讓老人到醫院、逛菜市場及公園更便利，同時還可利用APP預約。

為改善屏東縣偏鄉交通不便，縣政府去年2月，在中央補助95%約新台幣300多萬元經費下推出貼心巴士-小黃公車服務，先以屏東市郊試辦，1年半來，搭乘人數只有2500多人次，平均1個月近140人次，被審計室點名空車率太高，屏東縣政府檢討後，決定9月起推出全新路線。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，空車率太高原因一方面是路線不符合需求，一方面是宣傳不足，經檢討後，9月起把5條路線縮減成4條路線，每輛小黃公車都裝設LED車燈識別，可顯示路線名稱，車身及引擎蓋上也會張貼專屬識別貼紙。

黃國維表示，為了更貼近老人需求，除了原有的醫院設站外，還將增加菜市場及公園站，讓老人採買及帶孫子到公園玩更方便，目前規劃可通往地點包括屏東醫院、屏東基督教醫院、寶建醫院、北區市場、建國市場、中央市場、永大公園、和平公園、千禧公園及屏東火車站等，同時串連各社區長照關懷據點。

為了讓老人上車更方便，10月起將可由APP預約上車地點，下車地點也將彈性停車讓老人更方便。黃國維表示，升級服務仍將滾動式檢討，屏東市試辦成功，將推廣到潮州鎮、東港鎮和恆春鎮。

小黃公車銅板價10元，可使用一卡通、悠遊卡和福利卡，主要以服務老人為主，一般民眾也可搭乘。

4條全新路線分別為「701大洲線」、「702玉成線」、「703大湖線」和「705老崙線」，「705老崙線」增設了三座屋站、長治衛生所及單座屋站。

小黃公車服務時間週一至週五每天營運10班次，週六營運6班次，民眾可至屏東縣政府交通旅遊處網頁查看時間，或洽車隊服務電話07-5538599。（編輯：謝雅竹）1080828

屏東縣政府推出的小黃公車服務9月起將升級，讓老人到醫院、菜市場及公園更便利，每輛小黃公車的車身及引擎蓋上也會張貼專屬識別貼紙，提高辨識度。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月28日