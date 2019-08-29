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阿里山茶進軍新加坡 珍奶新品開拓市場

最新更新：2019/08/29 14:41
嘉義縣長翁章梁（右4）28日邀集5家業者前往新加坡濱海灣金沙酒店，參與為期3天的2019年亞洲茶品、咖啡、烘焙暨設備展，盼透過參展，促進嘉義縣廠商與國際經貿市場接軌。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月29日
嘉義縣長翁章梁（右4）28日邀集5家業者前往新加坡濱海灣金沙酒店，參與為期3天的2019年亞洲茶品、咖啡、烘焙暨設備展，盼透過參展，促進嘉義縣廠商與國際經貿市場接軌。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣長翁章梁昨天邀集5家業者前往新加坡濱海灣金沙酒店，參與為期3天的2019年亞洲茶品、咖啡、烘焙暨設備展，將嘉義縣優質阿里山高山茶推薦給國外買家。

嘉義縣政府今天表示，嚴選5家優質業者包括成立逾百年的梅山鄉農會、佑嬅農場、尤加利農場、林家茶園及一茶工坊，除提供安全無毒且高品質的高山好茶外，更為新加坡帶來嚴選阿里山茶品為基底的5號珍珠奶茶及阿里山精品咖啡。

翁章梁表示，透過參展，希望促進嘉義縣廠商與國際經貿市場接軌，開拓更寬廣的合作面向，讓嘉義的農業精品形象走入國際。

嘉義縣政府指出，阿里山高山茶一直深受國內外買家歡迎，縣府在推廣外銷上更是不遺餘力。為讓嘉義優質好茶在國際上打開知名度、拓展銷售通路，除推廣傳統喝茶文化外，更積極開拓飲料市場；期盼新加坡遊客到台灣旅遊時，可以到嘉義嚐鮮。（編輯：唐聲揚）1080829

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