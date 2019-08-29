吃鰻魚遊海角秘境 體驗口湖深度之美

（中央社記者葉子綱雲林縣29日電）位在雲林西南角的口湖鄉盛產鰻魚美食，還有椬梧滯洪池的海角秘境、成龍溼地的候鳥飛舞。雲林縣長張麗善偕口湖鄉長林哲凌，今天邀民眾來口湖體驗視覺與味覺的深度之美。

口湖是台灣鰻魚養殖重鎮，產量及產值名列前茅，除了鰻魚之外，口湖的宜梧滯洪池的自然美景，被譽為雲林版的日月潭，另外成龍溼地的國際藝術節裝置依舊是民眾拍照取景焦點，吸引遊客絡繹於途。

張麗善偕林哲凌今天擔任2019口湖食鰻節代言人，宣傳活動現場手作鰻魚飯糰，讓民眾品嚐鮮美獨特的鰻魚風味，並邀請民眾來體驗外銷日本等級的鰻魚料理。

張麗善表示，2019食鰻節將於9月28日週六上午10時至下午3時，在古坑綠色隧道推出雲林良品第一鰻波的胭脂鰻，以現烤鰻魚搭配越光米的元氣鰻波丼飯，限量供應品嚐，參加活動之後，沿著台78線東西向快速道路，傍晚到口湖欣賞黃昏美景，體驗口湖視覺與味覺的深度之美。（編輯：黃世雅）1080829