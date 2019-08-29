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桃園總統競選總部 鄭文燦：配合中央逐步就位

最新更新：2019/08/29 15:21
總統蔡英文力拚連任，民進黨於桃園市的主要輔選架構成形，將於南、北區各自設立競選總部，北區將由桃園市社會局長王安邦（右）接任執行長，桃市府也證實，王安邦已請辭獲准。（王安邦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月29日
總統蔡英文力拚連任，民進黨於桃園市的主要輔選架構成形，將於南、北區各自設立競選總部，北區將由桃園市社會局長王安邦（右）接任執行長，桃市府也證實，王安邦已請辭獲准。（王安邦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，現任社會局長王安邦已經辭職，未來將擔任民進黨桃園市總統競選總部的北區總部執行長，而現任市府顧問黃傅淑香也證實將出任南區總部執行長職務。

鄭文燦上午出席2019桃園農業博覽會「主視覺發布暨倒數30天記者會」受訪表示，王安邦因為學經歷及選舉經驗豐富，基於選戰考量及其個人意願，決定辭任社會局局長職務，未來將在競選架構中扮演重要角色，因此自己決定准予辭職。

鄭文燦指出，距離選舉還有一段時間，黨部會配合中央選舉的步調，逐步讓人員就定位，至於桃園市何時會成立總統競選總部，目前還未決定，會配合中央的選舉決策定案後再決定，但是因為總是要有人先去籌備，因此尊重王安邦的決定。

王安邦表示，未來將擔任北區總部執行長一職，9月後會配合競選總部從事成立規劃事務，待總部成立後，即依據中央黨部及桃園市競選總部計畫著手相關選務工作，除了總統的選舉事務，也期望將總統及立委的選務，依候選人意願進行整體規劃。

王安邦為選舉幕僚出身，2010年曾協助蘇貞昌競選台北市長，後續留在黨內智庫工作，在鄭文燦確定參選2014年首屆桃園市長選舉時協助輔選，後續入府擔任政務官，曾擔任社會局專委、主秘、勞動局長等職務，去年在鄭文燦連任後，改任社會局長一職。

根據民進黨桃園市黨部規畫，總統蔡英文在桃園市的競選總部將在北區、南區各一處，分別由王安邦及前市議員、現任市府顧問黃傅淑香接任執行長。目前黃傅淑香也已確定，2人現任職務至8月底，未來人事會配合黨中央規畫「逐步充實」。（編輯：李錫璋）1080829

根據民進黨桃園市黨部規畫，總統蔡英文在桃園市的競選總部將在北區、南區各設一處，前市議員、現任市府顧問黃傅淑香（圖）將接任南區競總執行長。（黃傅淑香提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月29日
根據民進黨桃園市黨部規畫，總統蔡英文在桃園市的競選總部將在北區、南區各設一處，前市議員、現任市府顧問黃傅淑香（圖）將接任南區競總執行長。（黃傅淑香提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年8月29日
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