桃園農博公布形象視覺 三金設計師方序中操刀

2019桃園農業博覽會將自9月28日起展開，桃園市長鄭文燦（前左5）29日出席主視覺發布記者會，指出今年農博的主視覺以永續概念延伸，由「種子萌芽」發想。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年8月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）2019桃園農業博覽會將在9月28日展開，市府今年邀請名設計師方序中操刀，以「種子萌芽」發想為5大展區及16個展館，發展出5種色彩及花卉、穀穗及科技雲端等樣貌形象主視覺。

桃園市長鄭文燦今天在主視覺發布記者會受訪表示，今年農博的主視覺以永續概念延伸，由「種子萌芽」發想，為農博5大展區、16個展館，發展出桃紅、金黃、草綠、深綠及藍色5種色彩，再以花卉桃林、穀穗、草皮田野、流動循環及科技雲端等樣貌為輔構成主視覺，呈現出各區代表意涵。

鄭文燦說，農博展館採用循環材料建構，有8成以上展館通過低碳認證，今年將引入風力發電、太陽能發電循環利用、無人自駕車在園區內展示。明年起，園區將轉型為常態性環境教育及戶外活動基地，匯集生態、能源、科技及在地文化等豐富資源面向，代表園區轉型、永續發展的新開始。

新聞處長詹賀舜表示，農博將於9月28日登場，市府特別邀請經歷過金馬獎、金曲獎、金鐘獎主視覺設計的「三金」設計師方序中操刀設計，現場也發布展區低碳建築、藍海經濟、智慧農耕、綠色循環及實境解謎5大亮點，除彰顯對環保意識的重視及綠色生活的創新構想，也展現桃園農業的獨特魅力。（編輯：方沛清）1080829