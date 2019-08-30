南投九二一地震20週年攝影展 見證破壞與重生

南投酒廠在20年前的九二一地震時發生大爆炸，南投攝影師簡慶南當時以鏡頭記錄滿目瘡痍的時刻，20年後，他將於9月1日起舉辦攝影展，透過今昔對比，帶領觀眾重回浩劫現場。（簡慶南提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年8月30日

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）九二一地震即將20週年，當時隨即投入災區影像記錄的攝影師簡慶南20年後與社區大學學生舉辦攝影展，近百幅攝影作品透過今昔照片對比，帶領觀眾重回這場浩劫的破壞與重生。

九二一地震奪走全台2400多條生命，也重創觀光重鎮南投縣。當時，南投在地攝影師簡慶南震後冒著各種風險，拿起相機透過鏡頭捕捉滿目瘡痍與動盪不安景象，20年過去，簡慶南率領南投縣貓羅溪社區大學攝影世界課學生，再次透過鏡頭回顧重生的南投。

簡慶南今天表示，與貓羅溪社區大學舉辦師生聯展，以南投人難忘的記憶九二一地震為主題，學生透過資料照片，自行選擇拍攝主題，創作過程讓不少學員回想起南投的舊時風光，甚至追根究柢研究起老建築歷史，讓攝影創作不只是學習畫面美感表現，也希望讓觀眾從攝影師角度，與南投這塊土地有更深情感連結。

簡慶南說，為讓觀賞者能了解攝影師背後創作動機與故事，攝影展配合影音導覽解說，透過手機掃描攝影作品下方條碼就能觀看影片，由攝影者或受訪者解說作品創作理念，聽聽看南投在地故事。

簡慶南表示，南投縣九二一20週年風華再現攝影展9月1日到9月30日在南投縣農工商展覽中心舉行，9月21日上午舉辦紀念茶會，將邀創作者到場親自解說創作歷程；近百幅攝影作品透過今昔照片對比，結合影音口述，帶領觀眾重回這場浩劫的破壞與重生。（編輯：謝雅竹）1080830