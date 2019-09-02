更多編輯台推薦新聞：
早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑
早報

早安世界》海研船隊109年上半年成軍 國船國造新里程碑

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇
國際

米粒南瓜籽作畫 土耳其微型藝術家化腐朽為神奇

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

日月潭泳渡落幕 200志工清百公斤垃圾

最新更新：2019/09/02 17:16
日月潭國際萬人泳渡圓滿結束，日月潭國家風景區管理處2日舉辦聯合淨潭活動，約200名志工參與，清出約100公斤垃圾。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年9月2日
日月潭國際萬人泳渡圓滿結束，日月潭國家風景區管理處2日舉辦聯合淨潭活動，約200名志工參與，清出約100公斤垃圾。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　108年9月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）萬人泳渡落幕，日月潭國家風景區管理處今天舉辦聯合淨潭，在商圈街道發現不少「新」的垃圾，另在湖面死角撿出不少「陳年」舊垃圾，約200名志工共清出100公斤垃圾。

日月潭國際萬人泳渡昨天圓滿結束，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處結合南投縣政府、雲品溫泉酒店、台灣電力公司、魚池鄉公所、泳渡參加者等11個單位共約200人，今天舉辦「美麗泳駐日月潭」聯合淨潭活動，清出40公斤可回收垃圾、60公斤一般垃圾。

日月潭管理處副處長廖錫標說，永續旅遊受全球重視，日月潭國家風景區享譽國際，管理處身負國內外推展觀光使命，因此，在萬人泳渡活動結束後，進一步思考能為日月潭再做些什麼事，於是在伊達邵碼頭辦理聯合淨潭，還有參加泳客得知，特地多留一天響應。

廖錫標表示，淨潭活動響應環保，不提供塑膠瓶裝水，由雲品溫泉酒店提供義大利頂級進口氣泡水機，讓所有淨潭志工飲用，並在現場準備象徵潭面的「掛軸」，讓志工將想對日月潭說的話以字條留言，後續移到飯店展示，以對住宿旅客傳達環保永續概念。

雲品表示，以「友善環境，永續經營」為目標落實環保，即日起以環保水瓶取代一次性塑膠水瓶，並持續與日管處合作，以實際行動降低日月潭環境衝擊，將守護日月潭信念傳遞給每一名旅客；集團旗下各飯店也規劃未來不主動提供一次性備品，期許有效減少垃圾。

另外，媒體報導，泳渡結束後塞車7小時直到晚間9時。南投縣警察局集集分局發布新聞資料回應，粗估約400輛巴士停放台21甲線臨時路邊停車，約1000輛自小客車停放台21線魚池路段，散場時，水社地區中興停車場設接駁站，載泳客往頭社及魚池方向離開，交通狀況昨天下午4時恢復順暢。（編輯：唐聲揚）1080902

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報