更多編輯台推薦新聞：
資安防護觀念轉變 唐鳳：如何反擊重於防守
產經

資安防護觀念轉變 唐鳳：如何反擊重於防守

張育成選到2次保送 進帳大聯盟生涯首打點
運動

張育成選到2次保送 進帳大聯盟生涯首打點

日本東京電視台介紹台南 首播專題報導
生活

日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
Google揭密：惡意軟體鎖定維吾爾穆斯林iPhone竊取個資
首頁 / 地方

苑裡稻田彩繪換新裝 貓裏喵化身農夫預告米食季

最新更新：2019/09/03 18:19

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣苑裡鎮農會著名的「稻田彩繪」二期作換新裝，由苗栗縣吉祥物「貓裏喵」頭戴斗笠、手握鋤頭化身農夫，徜徉稻田中，圖樣可愛吸睛，為11月的「苑裡米食季」活動暖身。

苑裡鎮農會推出稻田彩繪已16年，透過不同品種顏色稻作，組合出不同圖案，從早期「苑裡」兩個大字，到近幾年各式主題圖案，包括可愛的貓熊家族、耶誕老人及應景的端午龍舟、Q版媽祖等，每到觀賞期總吸引大批遊客前往拍照打卡，成為在地「經典小鎮」一大特色。

苗栗縣政府農業處指出，今年二期作稻田彩繪，縣府與苑裡鎮農會聯手打造「幸福苗栗 米食季」主題 ，由苗栗縣的代表吉祥物「貓裏喵」化身農夫造型亮相，頭戴斗笠手握鋤頭，徜徉於稻田中，圖樣十分可愛吸睛，加上斗大主題字樣，要為11月登場的「苑裡米食季」活動暖身。

農業處表示，苑裡鎮素有「苗栗穀倉」之稱，為推廣在地優質好米，縣府與農會合作串聯當地9處農村再生社區共同舉辦「苑裡米食季」，活動將集結在地特色農特產品展售、農村特色體驗活動及親子趣味闖關等。

苑裡鎮農會表示，目前稻田彩繪的圖樣已全部成形，爬上景觀台更能將整片彩繪稻田盡收眼底，景觀台位於苑裡鎮彎麗路99號，開放時間為每週二至週日上午9時至下午4時30分（每週一公休）。（編輯：李錫璋）1080903

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報