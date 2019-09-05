嘉市副市長陳淑慧布達 黃敏惠：好人才值得等待

嘉義市副市長懸缺8個多月，5日由前立委陳淑慧（右）接任，市長黃敏惠（左）親自頒發布達令。中央社記者黃國芳攝 108年9月5日

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義市副市長懸缺8個多月，今天由前立委陳淑慧接任並布達，市長黃敏惠說，好的人才值得等待；陳淑慧表示，將發揮所長、全力以赴，輔佐黃敏惠推動市政計畫與目標。

黃敏惠表示，好的人才值得等待，副市長一職承擔嘉義市民很大的期待與責任。與接任副市長的陳淑慧有許多理念相近，相信以她過去在立法院的豐富經歷，以及具備科技與教育專業能力，加上專業、協調及溝通能力，可以為市政注入新能量。

陳淑慧指出，將發揮所長、全力以赴，與市府員工一起輔佐黃敏惠推動市政計畫與目標，做為黃敏惠的得力助手；而且里長是最貼近民眾的第一線，將以積極、有效方式，協助里長服務里民。

嘉義市政府表示，陳淑慧曾任兩屆立法委員、立法院教育及文化委員會召集委員。畢業於高雄女中、東吳大學電子計算機應用科學系，並有美國佛羅里達理工學院電腦科學碩士、美國南達科達州立大學高等教育研究所博士班等學歷，學識及行政資歷豐富。

嘉義市政府上午在市府8樓會議室舉行副市長布達就職典禮，由市長黃敏惠親自頒發布達令給予副市長陳淑慧，場面溫馨隆重。（編輯：黃世雅）1080905