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大埔截水溝70公尺塌陷 彰縣府搶險整修

最新更新：2019/09/05 16:40

（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）彰化市大埔截水溝出現70公尺長護岸及路面塌陷，彰化縣政府吊放護欄封閉區間道路，並打設鋼板樁避免損害擴大，後續也規畫護岸復建工程。

彰化市大埔截水溝因日前強降雨造成約70公尺長護岸及路面塌陷，彰化縣長王惠美今天率相關單位踏勘，當場指示縣政府水利資源處立刻進行搶修作業，並封閉道路禁止車輛進入，而有20多年歷史的截水溝護岸老舊，也會規畫整建工程，經費估約新台幣840萬元。

王惠美說，大埔排水溝護岸崩塌，縣府找出問題所在，先用安全樁固定避免再滑落；至於居民反映恐因清淤後才造成塌陷，她指出，8月多次強降雨，地基遭沖刷也可能是原因，希望民眾尊重專業，區域排水系統易有草木、土泥淤積，該清淤一定要清淤。

水利資源處表示，大埔截水溝為早期施作的懸臂式擋土牆，使用年限長，但近年常因雨造成崩塌，縣府歷年多次啟動災害復建，這次護岸崩塌主因為8月強降雨沖刷、掏空舊有護岸基礎，造成護岸崩塌及路面塌陷。

水資處指出，現場已吊放紐澤西護欄封閉區域，並籌備機具打設鋼板樁保護避免二次災害；這段護岸災害復建經費初估840萬元，縣府組成8月豪雨勘災小組進行勘評，後續加速復健作業避免損壞擴大。（編輯：黃世雅）1080905

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