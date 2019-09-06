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中秋節送愛 金門縣府金防部台電傳遞關懷

最新更新：2019/09/06 18:19

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）中秋節是送愛的季節，金門縣政府、台電金門區營業處和塔山發電廠、金門防衛指揮部等單陸續到各社福單位和社區，關懷弱勢族群和急難家庭，致贈禮品或加菜金，提前祝賀佳節。

縣長楊鎮浯一整天帶領社會處處長董燊、副處長李文堆、社會福利科科長王茲繐等人慰問各社福機構，走訪了晨光教養家園、福田家園、松柏園老人長期照顧中心、金門監獄和蘭湖日照中心等單位。

楊鎮浯關心長輩和住民生活及健康狀況，並感謝照顧機構對住民平日的付出及照顧。他同時致贈慰問金、團體加菜金，傳達秋節祝福。

副縣長黃怡凱則是在下午率員到陸軍金門地區支援營（醫療連）、金門守備大隊機步營、海巡署金馬澎分署第9海巡隊、空勤總隊第2大隊及金門醫院等處，慰問辛苦的弟兄及工作人員，並致贈加菜金。

金防部秋節慰問也不落人後。政戰主任劉強華等人這2天分別走訪金寧鄉公所、金城鎮公所和金沙鎮公所，說明近期防區各項重要演訓規劃，並相互交流工作心得及經驗分享、致贈秋節禮品。

金防部感謝地方長期以來對國軍的支持，劉強華表示，由於年度還有反登陸射擊等重大演訓，希望地方能再給予支持與協助，相信未來軍民間定能共同合作，務實防區戰訓本務工作。近年來金防部除致力於協助地方災害防救與推動全民國防外，並主動成立戰鼓社等多個亮點社團，不僅培養官兵興趣，更可藉由支援地方活動表演，促進軍民良好情誼。

此外，台電金門區營業處和塔山發電廠也在今天展開愛心活動，分頭到家扶中心、身心障礙協進會，以及金水里、夏興社區等處送暖，關懷金門地區弱勢群體及急難家庭，與大家提前歡度佳節。（編輯：黃世雅）1080906

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