彰縣府辦就業博覽會 風電綠能吸引青年求職

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）彰化縣政府今天舉辦就業博覽會，沃旭能源、哥本哈根風能開發等綠能產業開發商也參與，吸引不少年輕人詢問、求職，現場各廠商徵才熱絡，縣府估計媒合率可達60%以上。

彰化縣政府上午在員林國小舉辦大型就業博覽會，邀40家縣內、外廠商參與，有10家上市、上櫃公司，共提供1000多個工作機會。其中，丹麥商務辦事處主辦離岸風電專區徵才，由哥本哈根風能開發股份有限公司、沃旭能源股份有限公司進行專題分享。

彰化縣長王惠美出席指出，縣府為協助求職、轉職需求民眾及社會新鮮人投入就業，舉辦第4場就業博覽會，盼提供縣民更多就業機會、縮短待業週期、提高彰化縣就業率，並期許在地廠商未來繼續在彰化擴廠，招聘更多人才，以落實在地就業及活絡彰化經濟發展。

丹麥商務辦事處表示，近年能源安全、氣候變遷與全球暖化等議題受關注，台灣能源結構正進行轉型階段，再生能源被視為解決問題最佳方案之一，在政府持續推動綠能政策下，廠商陸續在台灣設立分公司，希望招募更多本土員工執行計畫，也藉此培養相關人才。

彰化縣政府指出，徵才產業類別包含高科技業、服務業、橡膠業、食品業、製造業、保全業等，也有綠色能源產業包含沃旭能源、伯威海事工程、德商汐威離岸電纜鋪設工程、哥本哈根風能開發等企業參與徵才，提供求職民眾多元選擇。（編輯：戴光育）1080907