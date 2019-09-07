配合長照2.0 台南就博會首設醫護長照專區

（中央社記者張榮祥台南7日電）2019「台南過生活，台南呷頭路」第3場就業博覽會今天登場，且配合中央長照2.0政策，首度設立「醫護長照專區」，讓廠商展示及徵才。

2019「台南過生活，台南呷頭路」第3場就業博覽會，今天在中華醫事科技大學登場，邀請124家廠商提供4616個工作機會。

就博會徵才廠商涵蓋服務業、傳產業及科技業等，包括台積電、友勁科技、台灣穗高、慈陽科技、官田鋼鐵、萬國通路、碁富食品、兆洋餐飲等。

值得注意的是，這次就博會首度結合學校醫護背景及科系專長，且因應中央長照2.0政策，特別設立「醫護長照專區」，現場有12家徵才及展示的廠商，提供134個醫護長照職缺。

台南市長黃偉哲也到場勉勵說，對剛出校園、即將出校園或在職場中要轉換工作環境的人來說，就博會是非常好的媒合機會；尤其台南市周邊有17所大專院校，相信企業也能在就博會找到優質的工作夥伴。

台南市政府勞工局統計，今天就博會吸引近1800名求職者入場，初步媒合率49.6%。（編輯：黃世雅）1080907