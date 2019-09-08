澎湖廢棄營區活化 變身鼎灣文創園區

（中央社澎湖縣8日電）澎湖老舊營區活化再利用為澎湖藝術村，完成營區環境整理綠美化，讓鼎灣文創園區初步成型，今天推出「親子劇場暨報告班長創意市集」等活動，讓廢棄的營區活絡起來。

澎湖縣政府與湖西鄉公所舉辦的「親子劇場暨報告班長創意市集」等活動，今天在鼎灣老舊的營區舉行，縣長賴峰偉、文化局長王國裕與湖西鄉長吳政杰等人分別擔任營長、排和班長，帶領班兵與民眾瀏覽營區的文創市集，重溫一下軍旅的生活，並有澎湖在地的藝術創作者進駐暖身。

吳政杰表示，澎湖鼎灣營區原本是澎湖防區的裝騎部隊，在駐軍日益減少下移防至五德等營區後，營區閒置，縣府爭取撥用規劃作為澎湖藝術村，歷經近半年的環境整理與綠美化的首期工程完成，讓原本荒蕪的營區，成為一處完善的休裝空間，今天以「親子劇場暨報告班長創意市集」等活動，出現在大家眼前。

王國裕表示，鼎灣營區佔地約2公頃，縣府將全區規劃具多功能優質藝術與文化生活的澎湖藝術村文化園區，除了首期完成的藝文活動空間外，未來還規劃有養生園區、衛生所室、社區辦公處和海漂館、藝術館、貨櫃屋等藝術展館，明年藝術季將移師至鼎灣文創園區舉行，成為澎湖的另一個藝術中心。

賴峰偉表示，澎湖文化與藝術人才濟濟，底蘊深厚，其中規劃澎湖藝術村是施政的12箭之一，期能成為生活與藝術緊密結合的獨特場域，讓在地藝術文化充分展現。

澎湖「親子劇場暨報告班長創意市集」今天在鼎灣文創園區，安排有歡樂親子喜劇樂園、合唱團、國樂演出外，在地藝術家的藝品創作DIY體驗、創藝市集等活動，與民眾共度一個歡樂親子時光。（編輯：李亨山）1080908