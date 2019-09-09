市政請益提里長給薪 韓國瑜：要面對非討好

（中央社記者王淑芬高雄9日電）目前全國的里長領有事務補助費，高雄市長韓國瑜今天在三民區市政請益座談會提出里長給薪的想法，他說，不是討好里長，是要面對里長的辛苦和付出。

韓國瑜上月28日在里長表揚大會時就提出「用村里人數思考解決里長無薪」的問題，當時高市府民政局長曹桓榮指出，目前里長每個月有新台幣4萬5000元的事務費，是依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」支給，用於文具和郵電及水電費等。

韓國瑜市政請益今天到三民區公所，有議員、里長及調解委員會代表等數百人出席。韓國瑜在座談會之前接受聯訪，媒體詢問三民區是比較綠的政治傾向，韓表示，執政者怕只聽一種聲音，應多聽不同的聲音，他不怕講話太凶或太辣，要兼聽不同的聲音很重要。

他不忘宣傳市府在路平、溝渠清淤上的努力，他說，清淤3000公里從台北到屏東來回4趟，觀光住房率提升等，也談到市府推動中英文雙語教學等。

面對里長無薪的問題，韓說，全台有7760名里長，到現在沒有薪水；他指出，有的里僅百人，也有萬人或數萬人的，例如高雄市福山里就有4萬5000多人。

他指出，下一步要針對全國村里長的問題好好的去想，只要職務有帶「長」者要負全責，但里長卻沒有薪水，這樣不對，他已將這個聲音說出去了，全國里長聽了也覺得有道理。（編輯：黃世雅）1080909