重視優生優養 金門首家公辦民營托嬰揭牌

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門縣首家公辦民營托嬰中心今天在金湖鎮揭牌，縣長楊鎮浯表示，提供優生優養的育兒環境是縣府施政目標，未來將在金城鎮和烈嶼鄉甚至縣府續辦托育嬰，讓老中青都得到照顧。

金門縣第一家公辦民營托嬰中心設立在金湖鎮武德新莊自強路21號，委託金門縣嬰幼兒托育協會辦理，1日正式收托，楊鎮浯和金湖鎮長陳文顧等人揭牌。

楊鎮浯表示，金門有良好的社會福利，社會照護的每一區塊都不會偏廢，隨著社會結構的改變，更多的年輕父母，特別是很多雙薪父母無法照顧到兒女，縣府更應進一步保障這個區塊，提供平價托育服務，減輕家長負擔，讓父母沒有後顧之憂。

金門縣公辦民營托嬰中心最高可收托79名0到2歲嬰幼兒，照顧比1：4，優於台灣地區的1：5。不過，楊鎮浯表示，雖然托育嬰中心硬體設施完善，但師資還是比較缺乏，希望能有更多人投入這個領域。

到8月底，金門縣0-2歲設籍人口2170人，楊鎮浯表示，除金湖公辦民營托嬰中心外，未來將擴大到金城鎮和烈嶼鄉也設立公共托育家園，每處家園可收托12名0-2歲嬰幼兒。

此外，楊鎮浯說，縣政府有1000多名員工，他計劃仿效立法院為員工設立托育托嬰中心做法，交代人事處開辦這項服務；他相信只要把員工照顧好，員工才能全心投入縣務，讓老中青都能得到最佳照顧與發揮，讓社會愈來愈好。

揭牌後，托嬰中心小朋友表演舞蹈，楊鎮浯和小朋友互動，場面溫馨。金門防衛指揮部政戰主任劉強華也出席致賀，他表示，金防部也有不少軍士官家有年幼孩子需要托嬰中心，好讓軍士官可以專心工作。

縣府社會處表示，將未滿2歲幼兒送托到公辦民營托嬰中心的家庭，綜所稅率在20%以下且未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助新台幣3000元，中低收入家庭每人每月補助5000元、低收入家庭助7000元；第3胎以上每月再加碼1000元。（編輯：林沂鋒）1080910