滿意度墊底 Wecare促韓國瑜履諾請辭市長

天下雜誌10日公布縣市首長施政滿意度結果，高雄市長韓國瑜墊底，Wecare高雄發起人尹立（中）下午出面，呼籲韓國瑜應儘速兌現「做不好就自己罷免自己」的承諾。中央社記者王淑芬攝 108年9月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）天下雜誌今天公布調查結果，高雄市長韓國瑜的施政滿意度在22縣市中敬陪末座，「Wecare高雄」盼韓兌現「如果我做不好、我自己罷免自己」的承諾，請辭高雄市長。

高雄市政府發布新聞稿指出，韓國瑜上任後，積極招商、吸引觀光客等有成績，然而政績發酵需要時間，不能夠讓市民滿意的部分，市府團隊未來會持續努力。

「Wecare高雄」發起人尹立偕高雄市前金區三川里里長莊晉勳、台灣基進組織部主任李雨蓁等人今天在高雄市政府鳳山行政中心前廊召開記者會。

會中，尹立指出，天下雜誌的調查，韓國瑜的施政滿意度在22縣市中倒數第一名，是全台做最爛的；市政表現荒腔走板，還想選總統，施政不用心，沒政績，盼韓國瑜兌現承諾，趕快罷免自己、請辭市長。

李雨蓁表示，高雄市民對韓國瑜不務正業已經厭惡，從天下雜誌調查顯示，韓國瑜滿意度敬陪末座，足證施政無能，韓國瑜應辭高雄市長，兌現「做不好自己罷免自己」的承諾。

針對天下雜誌調查結果，中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖向中央社記者指出，韓國瑜在招商、路平及行政效能方面獲得認同；其中，韓國瑜在路平的建設方面，最讓人民有感。（編輯：戴光育）1080910