新北打造長照綜合園區 食衣住行育樂全包

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長侯友宜今天宣布在三重碧華國中舊校址、中和積穗國中旁國有地，規劃包含食衣住行育樂醫養All in one的「長照綜合園區」。碧華國中案率先民國110年開工及114年啟用。

侯友宜今天在市政會議聽完「新北醫動養、銀向新時代」專案報告後宣布，由於65歲長者有85%患有慢性病，除了需要醫療照護，也要多運動及營養延緩衰老，進而達到在地安養的目標。

因此，將於三重占地2.9公頃的碧華國中舊校址，規劃一座「銀新未來城」；中和積穗國中旁國有地為「銀新生活宅」結合長照、托老及育幼、醫療、居家照護、超級商場等，提供複合式多功能服務的青銀社區。

侯友宜指出，除了規劃於三重及中和推出長照綜合園區，也將於111年前規劃新增病床數2025床、4年內成立10所智能衛生所，且在偏鄉完成6個區域的衛生所遠距醫養照護，以智能遠距照護科技，突破長照人力荒、解決高齡社會醫療照護的挑戰。

衛生局長陳潤秋說明，為讓老人家能夠安心居住，又能夠在社區附近擁有醫療資源、購物商場、生活空間及便利交通，將是老年安養重要的一環。銀新未來城及生活宅設置醫事及長照機構，除可免舟車勞頓之苦，也可讓長者感受到家的溫馨。（編輯：張芷瑄）1080911