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2輛基隆市公車卡迴車塔 輪胎洩氣脫困

最新更新：2019/09/11 19:06
兩輛被包車的基隆市公車11日下午行經中山二路迴車塔時，疑因司機不熟路況，車頂卡住迴車塔下方梁柱動彈不得，公車處獲報先設法將車上乘客接走後，再將車輛輪胎洩氣，才讓車身順利脫困。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月11日
兩輛被包車的基隆市公車11日下午行經中山二路迴車塔時，疑因司機不熟路況，車頂卡住迴車塔下方梁柱動彈不得，公車處獲報先設法將車上乘客接走後，再將車輛輪胎洩氣，才讓車身順利脫困。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年9月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）2輛基隆市公車今天下午3時許行經中山二路迴車塔時，車頂卡住迴車塔下方梁柱動彈不得，公車處先派遣車輛將車上20多名乘客接走，再將車輛洩氣後，下午4時許順利脫困。

基隆市公共汽車管理處長陳新埤表示，這2輛公車是包車，車上共有20多名乘客，原本計畫前往太平國小，下午3時出發後，因並非一般公車行駛路線，司機不熟路況，約10分鐘後卡在限高2.2公尺的迴車塔內。

事故發生後，公車處先派遣車輛將車上20多名乘客接走，再把輪胎洩氣後，下午4時許2輛車已順利脫困，所幸沒有人員受傷。基隆市議員楊石城表示，該路線並非一般公車行駛路線，小型巴士必須從健民街上山，據他瞭解，車上乘客是從台北來的官員，租用基隆市公車要上山會勘。

東帝士集團於民國83年規畫在基隆虎仔山蓋住宅大樓，為解決山上住戶通行問題及地勢陡峭的高低落差，申請興建迴車塔。5層樓高建物外觀如一座立體停車場，塔內螺旋狀構造供車輛迴旋爬升，上、下行車道分開，上行繞16個彎，下行則繞12個彎，內部約300公尺長道路，車輛能快速上下山，增加居民通行便利性。（編輯：李錫璋）1080911

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