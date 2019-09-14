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食物銀行啟用 黃偉哲：惜福愛物做公益

最新更新：2019/09/14 16:46
台南市長黃偉哲（右）14日出席由財團法人興毅慈善基金會成立的「台南忠信食物銀行」揭牌啟用典禮，盼透過這類公益平台，能夠更有效率地將物資送給需要幫助的人，這也是各界行善的理想目標。（台南市政府提供）中央社　108年9月14日
台南市長黃偉哲（右）14日出席由財團法人興毅慈善基金會成立的「台南忠信食物銀行」揭牌啟用典禮，盼透過這類公益平台，能夠更有效率地將物資送給需要幫助的人，這也是各界行善的理想目標。（台南市政府提供）中央社　108年9月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲今天出席「台南忠信食物銀行」揭牌啟用典禮，希望透過這項讓受贈者以集點方式換取物資的公益平台，能夠給予最實際援助，將社會善心傳到各弱勢家庭與族群。

黃偉哲表示，目前「實物銀行」和「食物銀行」，都是提供社會大眾發揮愛心的公益平台，同時也提醒要知足、惜福愛物，行有餘力，因此而懂得回饋社會。不論是實物或是食物，能夠透過有效率的方式將物資轉輸給需要幫助的人，這就是大家行善的目標。

台南市政府社會局表示，為使弱勢民眾能獲得更好的照顧，長年投入大量經費和資源，推展各項社會福利相關服務，然而政府的財政有限，但民間力量無窮，兩者的協力合作至關重要。

依社會局資料，近期由華仁基金會自辦的實物銀行佳里分行也已開幕；興毅基金會自行媒合資源辦理忠信食物銀行，共同推展社會福利工作，希望透過公私部門的攜手合作，讓需要幫助的弱勢族群獲得更有效協助。

由財團法人興毅慈善基金會所建立的「忠信食物銀行」，服務對象包括凡領有台南市政府社會局核發低收入戶，以每戶為單位，可向食物銀行申請每月300點的物資補助。其他持有身心障礙證明或經社會局、區公所社會課、居住地的里辦公室發給證明者，也可以持轉介單前去辦理登記。（編輯：黃世雅）1080914

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