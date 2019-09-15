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板殯附近白色雞鴨遊蕩 動保處疑法事後遭棄置

最新更新：2019/09/15 19:06
新北市動保處近來頻頻獲報，在板橋殯儀館附近巷道常見白雞、白鴨遊蕩街頭，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」遭棄置，動保處也派員查訪，並呼籲尊重動物生命也勿造成公安危害。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
新北市動保處近來頻頻獲報，在板橋殯儀館附近巷道常見白雞、白鴨遊蕩街頭，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」遭棄置，動保處也派員查訪，並呼籲尊重動物生命也勿造成公安危害。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市政府動保處近來頻頻接獲民眾通報，板橋殯儀館附近巷道深夜常有白雞與白鴨在街頭遊蕩，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」，動保處說，若查獲棄置將開罰。

動保處表示，根據通報及檢舉，板殯附近常有白色雞鴨在街頭遊蕩情形，甚至造成行經汽機車閃避險釀車禍意外的情形，因此，已展開查訪及調查工作。

動保處指出，根據台灣殯葬禮俗法事進行中需取白色雞鴨開光和制煞，也就是所謂的「帶路鴨」、「開光雞」。懷疑有些殯葬業者辦法事祭拜後，可能會隨意棄置雞鴨於人車來往道路上，造成雞鴨在路頭遊蕩驚慌四竄險象環生。

當地德翠里長張耀仁表示，過往板橋區新海路周邊附近經常出現流浪雞鴨遊蕩，附近民眾早已司空見慣，一經發現就會通報動保處派員救援收容。

動保處表示，這些雞鴨可能因夜間視線不佳，造成車輛駕駛人閃躲不及造成車禍發生及傷亡，這些都是社會所不樂見的行為，動保處呼籲尊重動物生命也勿造成公安危害。民眾勿將喪禮法會祭拜完活體雞鴨隨便亂丟棄，應送交農戶協助飼養。

農業局長李玟表示，動保處已與轄區警局及殯葬處、里長辦公室建立通報機制，民眾如有發現有人隨意棄養動物行為，可向動保處通報，經派員查獲屬實，可依動物保護法處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰，檢舉民眾也可以獲得檢舉獎金。（編輯：李錫璋）1080915

新北市動保處近來頻頻接獲通報，在板橋殯儀館附近巷道常有白雞與白鴨在街頭遊蕩，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
新北市動保處近來頻頻接獲通報，在板橋殯儀館附近巷道常有白雞與白鴨在街頭遊蕩，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
新北市板橋殯儀館附近巷道最近被民眾發現常有白雞、白鴨在街頭遊蕩，動保處15日表示，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」祭拜完後遭任意棄置，若查獲屬實將依法開罰。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
新北市板橋殯儀館附近巷道最近被民眾發現常有白雞、白鴨在街頭遊蕩，動保處15日表示，懷疑是民間喪葬習俗所用「帶路鴨」、「開光雞」祭拜完後遭任意棄置，若查獲屬實將依法開罰。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年9月15日
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