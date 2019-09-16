李佳芬娘家祖墳爭議 如未陳述意見將罰3萬

（中央社記者黃國芳雲林縣16日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬娘家祖墳遭檢舉違法，依規定1個月內提證明陳述意見，今天是最後1天。雲林縣民政處表示，下班前若未收到李佳芬娘家陳述意見函，將處3萬元罰鍰。

李家祖墳被匿名檢舉違設農地，在7月23日函投雲林縣長信箱，7月24日雲林縣政府民政處函文西螺鎮公所，請依照違規墳墓查報作業處理後回覆，西螺公所於8月1日現勘丈量墓地，8月8日回報雲林縣政府查報結果。

雲林縣民政處指出，西螺鎮公所對李家祖墳的查報結果，根據查報表勾選未葬在公墓的項目，經認定墳墓於民國89年設置時未向西螺鎮公所申報核准，後續依照行政程序法及殯葬管理條例處理，於8月12日行文通知墓主李日良（李佳芬叔叔）限期1個月陳述意見。

雲林縣民政處副處長陳良駿今天指出，以文到日8月14日計算，給予1個月陳述意見的時間，本應在9月14日到期，當天適逢假日，截止時間順延到今天，至下午3時還未收到李家的來函說明。

陳良駿表示，民政處若於今天下班前未收到李家陳述意見函，明天將開始簽辦裁罰事宜，依正常公文流程，預計3天後會寄出，第一次採最低罰金新台幣3萬元，並限期1年改善（補辦申報或遷移），未改善將每年連續處分。（編輯：林沂鋒）1080916