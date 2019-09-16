林佳新表態參選立委 藍中市黨部將提報中央

（中央社記者郝雪卿台中16日電）號稱韓家軍「最強菜農」的林佳新，昨天在臉書表態將挑戰台中市立委第一選區後，今天再拜訪國民黨台中市黨部主委顏文正表達參選決心，顏文正說，將依提名程序提報黨中央。

台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）被視為是國民黨艱困選區，林佳新宣示將挑戰「最強立委」民進黨籍的立法院副院長蔡其昌。

林佳新近中午時到國民黨台中市黨部拜會顏文正，兩人會談了快1小時，林佳新向顏文正表達參選決心，原本在雲林縣務農的林佳新，戶籍也已遷到台中。

林佳新表示，高雄市長韓國瑜與太太李佳芬知道他要參選後，都給予鼓勵，而且他與台中也很有淵源，與梧棲、大甲的農友時有互動，對台中並不陌生，每個月大約來台中超過6天。

地方原本傳出將徵召前立委張顯耀參選第一選區，顏文正指出，由於張顯耀表示因個人家庭因素無法參選，與林佳新會談後，了解林佳新的參選決心，市黨部將依提名程序，提報林佳新到中央提名小組，再經中常會通過後才能正式提名，依時程最快下週完成提名。

對此，立法院副院長蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，不管對手是誰，蔡其昌都持平常心看待，對國民黨空降人選沒有評論，蔡其昌會持續一步一腳印，為地方爭取建設，並尋求民眾認同及支持。（編輯：謝雅竹）1080916