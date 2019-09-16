新竹縣自行車節 休閒不競速賞景嚐美食

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）單車旅遊夯，新竹縣政府將在11月10日辦新竹縣自行車節，縣長楊文科今天表示，活動騎乘路線約34公里，全程休閒不競速，將串連竹縣熱門景點，邀請民眾共遊新竹、嚐美食。

楊文科與交旅處長游志祥揭開自行車節啟動儀式，為活動宣傳，邀請單車網紅徐甘舒擔任活動代言人。徐甘舒表示，活動當天將與民眾同樂，盼大家一起單車旅遊玩竹縣。

楊文科表示，新竹縣政府將在11月10日辦自行車節，安排有「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」，除外，這次加碼在11月8日與9日辦「瘋玩竹縣微旅行」，將由專業領隊帶民眾邊騎單車、邊旅遊新竹縣，讓車友感受竹縣旅遊魅力。

楊文科說，活動騎乘路線約34公里，11月10日將在新埔義民廟出發，沿途行經戰車公園、湖口天主堂、湖口老街、坡頭漁港、新豐紅樹林等景點，新豐池和宮廟為終點，終點有觀光產業市集、表演及抽獎。

游志祥表示，為推廣並深化竹縣單車旅遊魅力，透過騎單車讓民眾共同行銷新竹縣，能實地走訪竹縣旅遊景點，也能品嚐在地美食，如湖口老街知名美食番薯餅、芋頭餅、客家風味丸子湯、蘿蔔蛋燒等，讓民眾邊騎車邊、也能一邊享受美食，留下難忘的回憶。（編輯：李錫璋）1080916