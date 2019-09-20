花蓮金針花期延後 雙十連假還有機會看盛開

花蓮縣六十石山、赤科山金針花季今年受氣候影響，花期大幅延後，原訂15日結束的花季預計延到10月15日，歡迎民眾把握雙十連假賞花好時機。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 108年9月20日

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山兩大金針花產區受乾旱、缺水等氣候影響，盛開期較往年延後，原訂到15日的金針花季延後到10月15日，雙十連假都還有機會看到花海美景。

由花蓮縣政府、富里鄉農會、玉溪農會規劃的金針花季，每年最佳賞花期為8月初到9月中，今年原訂活動到15日結束。富里鄉農會總幹事張素華表示，受到氣候及雨量的影響，今年初期花開的少，直到白鹿颱風過境，帶來豐沛雨量，金針花才盛開，花期延後一個月，花季活動也配合延長。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，目前花況持續盛開，加上旅遊淡季，山上車輛不多，民眾可以自行開車或搭乘接駁專車，除了日間賞花，還可以住宿農家，體驗夜間觀星、參加社區辦理的生態旅遊解說活動。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣內金針栽培面積約為500公頃，為全國最大產地縣市，其中赤科山留花面積44.27公頃、六十石山留花26公頃，除了上山賞花，農會也輔導金針花農推出相關美食料理、金針花加工伴手禮，呼籲遊客大力購賣，別把伴手禮留在金針山。1080920