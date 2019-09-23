網路傳到市府領國旅抵用券 桃園市：錯誤訊息

桃園市政府觀光旅遊局表示，市府並無直接發送住宿及任何消費抵用券，民眾需依規定至參與擴大秋冬補助的旅宿業辦理住宿，並由業者於住宿現場抵扣房價新台幣1000元，同時發放夜市抵用卷200元。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）近來有民眾到桃園市政府要求領取國旅補助的住宿及消費抵用券，原來是網路上有人轉傳錯誤訊息，桃園市政府觀光旅遊局今天表示，抵用券需依規定登記辦理住宿後由旅宿業者發送。

因應中國緊縮陸客來台，交通部祭出新台幣36億的「國旅秋冬遊獎勵方案」的國旅補助方案，包括自由行週日至週五住宿每房獎助1000元等，經濟部也配合發放夜市抵用券，刺激觀光消費，9月起陸續上路。

近日網路訊息瘋傳，請民眾到桃園市政府申請擴大秋冬補助的錯誤訊息，導致許多民眾前往市府申請。觀旅局表示，市府並無直接發送住宿及任何消費抵用券，民眾需依規定至參與擴大秋冬補助的旅宿業辦理住宿，並由業者於住宿現場抵扣房價1000元，同時發放夜市抵用卷200元。

觀旅局表示，夜市抵用券使用期間從9月16日至12月31日止，不分平、假日皆可適用，但每一身分證限領取一次。不過抵用券須在投宿地區內的合法夜市使用，不可跨區。相關抵用券不得兌換現金、也不找零，同時只能在貼有「歡迎使用夜市抵用券」貼紙的攤位使用。（編輯：方沛清）1080923