高市環保檢舉領獎金 第一名月進帳逾9萬元

高雄市環保局25日表示，今年至7月檢舉2萬2777件，核發新台幣625萬多元的獎勵金，其中第一名67萬多元，相當於月收9.6萬元。檢舉項目以亂丟菸蒂、檳榔汁（渣）居多。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）為鼓勵民眾當環保尖兵，高雄市政府環保局訂有獎勵辦法，且從檢舉至獎勵金發放全部數位化。依統計今年至7月獎勵金核發，第一名換算月進帳高達新台幣9.6萬元。

依環保局環境稽查科今天公布數據，107年度共檢舉2萬6458件，核發獎勵金761萬多元。獎勵金核發第一名56萬多元，約月入4.7萬元、第二、第三名各約月入2.8萬元。

今年至7月檢舉2萬2777件，核發625萬多元的獎勵金。其中第一名67萬多元，相當於月收9.6萬元，第二名49萬多元，月收入約7萬元，獲47萬多元的第三名約等於月入6.7萬元。檢舉項目以亂丟菸蒂、檳榔汁（渣）居多。

環保局表示，為鼓勵民眾當環保尖兵，維護環境品質，依「民眾檢舉違反廢棄物清理法的獎勵辦法」，檢舉案件經罰鍰收入後，發給檢舉人20至35%獎勵金作為鼓勵。

同時為方便檢舉，環保局設「民眾檢舉系統」及線上註冊檢舉人會員制度。民眾只需註冊會員後，日後檢舉時僅需登入系統，即可帶出個人資訊，不用再重複輸入資料，對檢舉作業不但方便又省時。系統已累積至3900多人註冊會員。

環保局並更新「民眾檢舉系統」，在檢舉獎勵金請領項目，可直接於系統上通知註冊會員請領獎勵金，取代傳統以紙本通知方式，將檢舉案件從民眾發現違規、檢舉至獎勵金發放等全部數位化。（編輯：孫承武、黃世雅）1080925