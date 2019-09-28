台南市虱目魚文化季 10/10登場

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南虱目魚產量高居全台之冠，2019台南市虱目魚文化季將於10月10日登場，系列活動橫跨沿海5個行政區，為期一個月，想體驗台南市虱目魚文化正是時候。

台南市政府農業局指出，今年台南市虱目魚文化季系列活動，10月10日在沿海的北門區水晶教堂旁開幕，現場千人饗宴活動一併展開。

之後，沿海其他4區接續登場，分別是10月13日在安南區，10月19日在學甲區，10月26日在七股區，11月2日在將軍區，11月10日閉幕。

農業局人員表示，將軍、北門、學甲、安南及七股沿海5個行政區，正是台南虱目魚主要產區，各有不同的虱目魚文化，魅力十足。

農業局人員說，台南是虱目魚的故鄉，養殖虱目魚已有300多年，產值最高，養殖面積也最大，產量居全台之冠，每2尾虱目魚中就有1尾在台南產出，對沿海居民而言，虱目魚已融入日常生活，形成一種文化。

不過，國人食魚量逐年衰退，年齡越小，越不愛吃魚，農業局希望透過虱目魚文化季，扭轉國人食魚觀念，多吃虱目魚。

農業局今天也在高雄市台灣國際漁業展中，宣揚2019台南市虱目魚文化季，邀請全國遊客到台南品嚐虱目魚。（編輯：張芷瑄）1080928