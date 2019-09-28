花蓮彩虹遊行千人掃街 呼籲尊重多元族群

2019第9屆花東彩虹嘉年華28日號召千人走上花蓮街頭，向地方政府喊話，盼看見同志存在，尊重多元族群。（花東彩虹嘉年華團隊提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年9月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）第9屆花東彩虹嘉年華花蓮場今天號召上千人走上街頭，主題「本是同根生」，呼籲地方政府看見同志存在，尊重多元族群，台東場活動將於明天下午3時在台東美術館舉行。

主辦今年花東彩虹嘉年華的東台灣性別公民行動聯盟成員汪占斌表示，自己身為國中老師，掌握不了在網路媒體上獲得的資訊，至少能將正確的性教育知識教導給學生，認為教師與家長的性別教育需各界重視，今年遊行特別選在教師節舉行。

花東彩虹嘉年華團隊表示，去年公投結果，花蓮在第14案民法保障同性婚姻、第15案實施性平教育等案，都有超過7成民眾投下反對票，同志友善程度是全台倒數第3名。

花東彩虹嘉年華團隊指出，雖大環境不友善，今年5月同婚登記開放首日，花蓮仍有12對同性伴侶前往辦理結婚登記，顯示花蓮仍有同志族群存在，喊話地方縣府看見花蓮同志，順應法律規範、尊重多元族群。

汪占斌說，透過彩虹遊行等活動持續舉辦，陪伴花東同志族群，今年花蓮場獲得近30組商家、公民團體響應，本是同根生台東場明天下午3時將在台東美術館接棒舉行。（編輯：謝雅竹）1080928