花蓮縣府當天宣布停班停課 政策轉彎引民怨

影片來源：中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）颱風米塔逼近台灣東部，花蓮縣政府昨晚宣布今天正常上班上課，縣長徐榛蔚今上午7時多又宣布全天停班停課。政策轉彎引來許多民眾不滿，紛紛湧進縣府及徐榛蔚臉書留言洗版。

縣政府於今天上午7時30分宣布：「依據中央氣象局今（30）日上午7時加報，上調風力雨量數據，修正本日12-18時的風力預報，風力會增強，平均風6-7級，陣風9-10，已達停止上班及上課標準，花蓮縣本日（9/30）星期一全日停班停課。」

花蓮上午間歇風雨不小，許多上班上學的民眾都已出門，到了目的地才被告知停班停課，只好再回頭。

許多民眾紛紛湧進縣政府及徐榛蔚的臉書留言：「您的團隊專業判斷能力不足，加上臨時公告沒有任何配套，實該深刻檢討」、「縣長，現在才宣布是否真的太晚了！孩子已經送去學校，大人也都已經到達公司，現在又要再去學校接孩子.......是否下次可以早點決議。」

「感謝縣長讓我爸爸冒雨從家騎車到玉里上班了。大風大雨的又加上他一個老人家年紀大，還要這樣顛簸上班，真的希望縣長可以聽聽民心，不是看標準數據為準就好。而且公布時間真的太晚了。很早7點就已經有很多人去上班上課。希望縣長好好思考。」、「榛蔚大姐我很相信你的決定，所以我照常騎車上學。我騎的時候風很大差點被吹走，但我還是有驚無險的到了學校，正當我到了校門口發現大家怎麼都走出來，我才知道原來已經停班停課了。」

上午8時許，徐榛蔚主持米塔颱風災前整備會議前，被媒體詢問政策轉彎一事，徐榛蔚回覆說，依據中央氣象局今天上午7時加報的資料，即時的宣布。（編輯：林沂鋒）1090930