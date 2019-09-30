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颱風米塔來襲
輕度颱風米塔朝台灣移動，中央氣象局29日上午8時30分將發布海上颱風警報。氣象局預測，颱風強度有再增強且暴風圈有擴大趨勢。（圖取自中央氣象局網頁）
颱風米塔來襲
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颱風米塔來襲5/14

北北基共識決放假 柯文哲：考量首都生活圈

最新更新：2019/09/30 14:21
台北市長柯文哲30日到台北市第二災害應變中心聽取工作報告，接受媒體訪問時表示，北北基30日放颱風假，考量點是首都生活圈。中央社記者梁珮綺攝　108年9月30日
台北市長柯文哲30日到台北市第二災害應變中心聽取工作報告，接受媒體訪問時表示，北北基30日放颱風假，考量點是首都生活圈。中央社記者梁珮綺攝　108年9月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）颱風米塔來襲，北北基今天停班停課，台北市長柯文哲說，新北市長侯友宜昨晚與他通話數次，直到快晚間10時才決定放假，考量點是首都生活圈。

柯文哲中午到台北市第二災害應變中心聽取工作報告，接受媒體聯訪時做上述表示。

由於去年颱風瑪莉亞來襲時，新北市堅持放假，台北市與基隆市則宣布上班上課，導致北北基3市共識決首破局，也衍生各種問題。今年因應颱風米塔，雖然台北市上午未達停班停課標準，北北基仍共同決定放颱風假，柯文哲說，每天有80萬人通勤至台北市上班，他舉例，「小學學生都來了，但老師是新北市的，學生來了，老師不來，怎麼處理？」

柯文哲說，侯友宜昨晚擔任「組頭」工作，聯絡他與基隆市長林右昌，通話數次，直到快晚間10時才決定放颱風假，他說，雖然上午未達停班停課標準，但按照中央氣象局資料，無論是基隆市或新北市，下午就達標，「當時討論，原則上還是以首都生活圈考量」。

柯文哲表示，若要放颱風假，就是放整天，不會放半天，曾有過經驗被罵翻。

對於新竹市、新竹縣在颱風假上不同調，以及花蓮縣在今天上午宣布停班課被民眾抱怨，他說，「放颱風假是每個民選首長最大惡夢」，認為天有不測風雲，就算10次中猜對9次，只要有1次失誤「就慘了」，至今他也沒有一個完美的SOP能依循。

柯文哲認為，前一晚10時與當天清晨5時決定要不要放假，結果會差很多，因颱風是動態前進，「時間愈接近，預測會更精確，可是老百姓又不喜歡，所以常常政治最後就是妥協的產物」。（編輯：張銘坤）1080930

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