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因應空品不良季節 屏東全面啟動空污管制

最新更新：2019/10/02 15:58

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）近日受東北季風南下影響，高屏地區處於尾流弱風區，10月開始正式進入空品不良好發季節，屏東縣環保局今天宣布，全面啟動各項管制行動，立即展開空氣品質惡化預警應變作業。

環保局指出，高屏區因處於尾流弱風區，累積的污染物擴散不易，為確實改善屏東縣空氣品質，環保署已設置空氣污染跨區合作預防應變小組，規劃強制性策略（強制性管制作為）、彈性策略（減煤增氣電力機組調度）、獎勵性策略（主動減量獎勵措施）及誘因性策略（檢討空污費季節費率）等4大面向，全面強化各項空污減量作為。

環保署將每週召開南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組會議，後續將由中央、地方跨區合作，並促進全民共同參與，以改善南部秋冬空品不良問題。

環保局表示，空品不良季節將加強各污染源稽查能量增加50%以上，另將積極協調各公私場所，以調整產能、季節歲修等配合減量工作推動，砂石場及工程配合灑水頻率及認養街道灑水或洗掃次數。

同時，環保局全面啟動夜鷹早鳥計畫，加強污染源的稽查，針對露天燃燒管制，也搭配重點區域及運用UAV（無人飛機）空中稽查的方式加強取締，嚴格禁止露天燃燒行為。（編輯：謝雅竹）1081002

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