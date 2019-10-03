搭配台灣設計展 屏縣府推早午餐生活節

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）2019台灣設計展5日至20日在屏東舉行，屏東縣政府搭配設計展，攜手小農和早午餐店，11日、12日推出早午餐生活節，地點在設計展主展場台糖縣民公園，今天開始接受預約。

縣政府今天在台糖縣民公園草坪舉辦記者會，副縣長吳麗雪表示，早餐開始精緻化和全日供餐經營模式其實是從屏東起步，加上屏東是優質農畜產品的食材匯集地，所製作的早午餐CP值高，歡迎大家觀賞國慶煙火後，在屏東多留2天，享用屏東的早午餐，逛台灣設計展。

勞工處長林德輝表示，早午餐生活節邀集屏東縣3家知名早餐店晨間廚房、咕嘰咕嘰和漫時光，聯合屏東10名在地小農，共同設計1款百分之百食材履歷都在屏東的早午餐，400份提供網站預約，400份在3家早午餐店售票，售完為止。

林德輝表示，11日、12日的上午9時30分至11時30分、中午12時30分至下午2時30分，讓民眾在台糖縣民公園的綠蔭草坪上享受有音樂的野外早午餐。

早午餐生活節的餐點今天開始接受預售，可至Accupass線上訂購或至屏東縣青年學院、晨間廚房、咕嘰咕嘰等地購買實體餐券，11日、12日兌換餐點。（編輯：林沂鋒）1081003