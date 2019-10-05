還地於民 高市再解編公設保留地13公頃

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高市府陸續解編未非必要開發的公共設施保留地，第3波解編含岡山、湖內等地區3個都市計畫區公設保留地，解編面積逾13公頃，市府都發局估可為市庫節省徵收費約新台幣37億元。

高市府都發局去年起展開都市計畫區的檢討，今年以來高雄市都市計畫委員會審議通過仁武、大寮、茄萣、美濃、美濃中正湖5個都市計畫區公設保留地解編，市都委會4日再審議通過「岡山、湖內、湖內大湖地區」等3個都計區公設保留地解編案。

都發局今天發布新聞稿指出，推動「土地正義、還地於民」是施政目標之一，檢討無需用的公設保留地，針對18個都市計畫區分3批次辦理公開展覽及審議。

都發局長林裕益指出，都發局已完成第1、2批公開展覽，並分區辦理審議中，第3批「原高市、阿蓮、岡山交流道、鳳山厝、新市鎮」等4個都市計畫區，也會在今年底辦理公開展覽。

都發局指出，許多私有土地被劃設為公共設施用地，但是政府遲未徵收開發而影響地主權益，市都委會兼顧都市發展及保障私有地主權益的前提下，4日審議通過「岡山、湖內、湖內大湖地區」等3個都計區的公設保留地檢討解編，面積逾13公頃，估算可為市庫撙節徵收支出約37億元。

都發局強調，解編土地以不影響未來都市發展所需優先考量，檢討「非必要性」的都市計畫區私有「公共設施保留地」還地於民。

都發局統計，已完成公開展覽的13個都市計畫區，包括仁武、大寮、茄萣、美濃、美濃中正湖及鳥松滯洪池等，面積約20公頃。市都委會目前還正審議「大社、鳥松仁美地區、澄清湖、旗山、燕巢」等5個都市計畫區。都發局提醒民眾如果對於變更內容有異議，可於公展期用書面提出。（編輯：謝雅竹）1081005