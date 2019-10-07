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北市機車族福利 自主開單停車費只要1元

最新更新：2019/10/07 14:23

（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市停管處表示，從14日起至31日，於全台北市收費機車格使用自主開單APP開單，並使用智慧支付繳費，每張停車單只要繳1元，折扣單數無上限。

台北市停車管理工程處今天表示，為推廣智慧城市政策，10月14日起至31日止，於全市收費機車格使用自主開單APP開單，並使用智慧支付繳費，每張停車單只要繳1元，折扣單數無上限。

停管處表示，民眾可事先下載「路邊好停車」、「車P-首都方便停」、「國雲停車泊車趣」APP並登錄車號，停好車後掃描收費牌面下方之QR code，或直接點選停車區域並確認開單，即完成手機登錄開單，之後只要在31日前使用「Pi拍錢包」、「歐付寶」、「街口支付」、「橘子支付」、「FriDay錢包」、「台北富邦銀行」、「ezPay簡單付」、「車麻吉」、「嗶嗶繳」、「LINE Pay」等完成繳費，該筆停車單只要1元，已申請銀行代扣繳的民眾也可同享優惠。

停管處提醒，本次活動是以推廣智慧支付為主軸，使用超商多媒體機查詢補繳不在本次優惠範圍內。

台北市公共運輸處今天也發布智慧城市相關政策，為虛擬智慧型公車站牌，民眾只要用手機或平板等行動設備，再掃描QR code，該行動設備即化身為智慧型站牌，顯示當站雙北市各行經公車路線的預估到站時間。

公運處表示，目前全市公車站位約3300多站，已有1738站設置智慧型站牌，並呼籲勿破壞QR code，若巡查或收到通報QR code損毀，將派員更換，並持續擴建實體智慧型站牌，以提升公車服務品質。（編輯：張銘坤）1081007

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