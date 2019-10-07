豐原轉運中心動工 帶動人潮與經濟發展

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中豐原轉運中心今天動工，工程投入新台幣7.33億元，興建地下2層、地上5層多目標使用建築，預計民國110年完工。台中市長盧秀燕表示，為山城地區帶動人潮與經濟發展。

豐原轉運中心今天舉辦動工典禮，盧秀燕指出，豐原及山城地區的民眾等待已久的豐原轉運中心開工，這棟多功能建築物，除平面層設置預估8席上下客月台外，2樓規劃商場、地上3至5樓及地下2層作為停車場使用，預計可停放汽車301席、機車849席。

市府交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心基地位於台鐵豐原東站出口處，市府將轉運中心結合商業及停車場進行開發，是繼台中火車站轉運中心後，配合鐵路高架化以及大眾運輸路網區域規劃，所發展的第2個轉運中心，未來豐原地區的大眾運輸服務將更便利。

葉昭甫指出，豐原轉運中心建築結合鐵路及山洞意象設計，1樓轉運中心規劃為挑高、穿透性廣場，由於原基地具高低落差，市府透過緩坡設計，便利旅客進出。

有媒體報導豐原轉運中心動土典禮，市府動員台中市停管處員工到場，充當拍手部隊。

對此，交通局表示，豐原轉運站由停車管理處主責，包括豐原轉運站的工程介面協調、量體規劃、原機車停車場內的機車轉移、周邊機車格增設等，均由停管處同仁合力完成。本就會由該單位同仁前往執行現場相關前置作業，並非動員。（編輯：黃世雅）1081007