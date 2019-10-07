嘉義市國際管樂節開箱文 暗藏在地美食

（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）嘉義市長黃敏惠與博愛國小師生今天挑戰嘉義市國際管樂節開箱，近百樣大小樂器排列，場面壯觀，其中還暗藏在地美食雞肉飯與沙鍋魚頭，為嘉義市國際管樂節活動暖身。

嘉義市政府觀光新聞處今天發布新聞稿指出，開箱照片在博愛國小師生熱情參與下開拍，呈現「氣派版」、「行進版」及「Enjoy版」3種版本，為今年12月20日至明年1月1日登場的嘉義市國際管樂節暖場。

觀光新聞處人員說，開箱照片第一張「氣派版」，畫面中黃敏惠和副市長陳淑慧被大小型管樂器和兩隻管樂小雞圍繞著，兩人擺出最悠閒的姿勢，黃敏惠還輕鬆翹腳，陳淑慧則與管樂小雞有互動，躺在小雞左手上，營造歡樂畫面。

第二張「行進版」呈現踩街嘉年華氣氛，黃敏惠手持指揮棒，以俏皮可愛的步伐帶領孩子們前進，表現踩街氣氛。觀光新聞處指出，民眾最期待的管樂踩街嘉年華重頭戲安排在12月20日登場。

第三張「Enjoy版」則是黃敏惠以跳躍姿勢，號召民眾來嘉義度假，帶著一顆最放鬆、愉快的心，參與一年一度嘉義市最大規模的音樂饗宴。

「文化導引觀光、觀光充實文化。」黃敏惠說，舉辦國際管樂節也是嘉義市拚觀光和經濟的時刻，「雞肉飯和沙鍋魚頭是許多遊客來嘉義市必吃的美食」，開箱照因此安排小彩蛋，在地美食暗藏在開箱照的角落裡。（編輯：卞金峰）1081007