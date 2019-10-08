水頭大樓工程廠商跑路 金門港務處將解約

（中央社金門縣8日電）金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程承攬廠商啟赫營造，因財務問題無法履行契約工作，並擅自撤離機具。金門縣港務處今天表示，正釐清與廠商債權債務，並展開保全工程現況準備作業。

港務處長何佩舉表示，港務處依契約規定書面通知廠商限期改善，並責成廠商函覆說明未依契約約定履約的原因及後續處理方式；如果廠商在接獲機關書面通知2次以上，仍改善未果，屬違反工程契約，港務處將依規定終止契約，同時辦理結算。

何佩舉表示，到時廠商所繳納的履約保證金將不予發還，並扣發廠商應得的工程款、保留款等，到本工程契約經港務處自行或洽請其他廠商完成後，如扣除為完成本工程契約所支付之一切費用及所受損害後有不足者，港務處將循相關法律程序要求廠商負賠償責任，維護港務處權益。

除了協同專業技術團隊處理廠商契約責任事宜，釐清與廠商債權債務，港務處並展開保全工程現況的準備作業。

此外，港務處表示，港務處只能辦理與本工程具契約關係的債權債務處理，至於廠商與其分包商等如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程是由啟赫營造2018年11月以新台幣22億餘元得標，原定2021年7月完工，目前進度4.5%。（編輯：黃世雅）1081008