白河水庫淤積嚴重 防洪防淤隧道試運轉

經濟部水利署南區水資源局辦理白河水庫防洪防淤隧道新建工程即將完工，8日進行有水試運轉，過程中控制閘門啟閉操作皆順利正常。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年10月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）經濟部水利署南區水資源局歷經3年辦理的白河水庫防洪防淤隧道新建工程即將完工，今天進行有水試運轉，操作順利、功能正常。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，為解決白河水庫淤積嚴重問題的白河水庫防洪防淤隧道新建工程將於近日完工。經過數日整備後，今天在經濟部水利建造物檢查及安全評估小組及蓄水引水工作分組委員全程監看指導下，辦理有水試運轉。

鄒漢貴指出，此次試運轉以最節省的水量測試，總放水量約9萬立方公尺，隧道進水口周邊的庫底淤泥，也由此次試運轉中排出約0.82萬立方公尺。白河水庫防洪防淤工程功能完全符合預期，未來在颱洪事件中有更大來水量，必定能有更佳的排砂效果。

他說，試運轉過程中，進水口上方沒有渦流或其他異常現象；隧道及水工機械設備也沒有異常震動或損壞。試運轉後檢視隧道結構設備、明渠及下游河道等，也未發現任何損壞，代表工程施工嚴謹、品質優良。（編輯：謝雅竹）1081008