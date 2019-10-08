國慶連假追嘉南戲劇場景 搭大眾運輸出遊去

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）國慶4天連續假期，公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所建議出遊民眾，可以好好規劃行車路線，或搭乘大眾運輸工具追「俗女養成記」等戲劇場景，避免交通壅塞。

公路總局嘉義區監理所今天表示，國慶連假，嘉義區監理所推薦戲劇「俗女養成記」、「天之蕉子」、「一把青」，以及「用九柑仔店」拍攝場景的公車線路，提供民眾追劇朝聖。

嘉義區監理所長李輝宏表示，「俗女養成記」場景在台南市後壁區菁寮老街，前往可從高鐵嘉義站出發，搭乘新營客運「俗女養成記接駁專車」，平日往返8班，假日往返12班。另從新營火車站出發，搭乘新營客運「黃6」新營－後壁火車站，每日往返16班。

李輝宏指出，「天之蕉子」、「一把青」場景在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區，可從高鐵嘉義站出發，搭嘉義縣公車處「105」嘉鐵嘉義站－蒜頭國小，每日12班；嘉義客運「7235」北港－高鐵嘉義站，平日往返16班，假日往返24班。

遊客也可從嘉義火車站出發，嘉義客運「7320」嘉義－雙溪口，往返16班。另外，「用九柑仔店」拍攝場景在六腳鄉潭墘社區，可於蒜頭糖廠租腳踏車循自行車道前往。

公路總局第五區養護工程處指出，參考歷年的連假，通常於假期末2日（12及13日）出遊的民眾較多，阿里山地區旅遊景點多，阿里山公路（台18線）石棹路段則於中午時段車輛較多，請行經路段的遊客，耐心駕駛、遵守現場員警指揮。

第五區養護工程處表示，阿里山公路（21至22公里處）中埔至頂六路段常因遊客下山時段集中、國道3號儀控管制造成車多回堵，籲請自阿里山下山後繼續北上的車輛，自小客車可自阿里山公路29公里處（五虎寮橋前）行駛嘉126-1、大型車輛則至台3線右轉，分別銜接國道3號竹崎交流道北上，可避開車潮。（編輯：謝雅竹）1081008