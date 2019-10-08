為宣傳全國運動會拚了 胖周瑜鄭文燦變身潮大叔

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）曾被總統蔡英文戲稱為「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦為宣傳全國運動會拚了，在最新一期時尚雜誌中，鄭文燦披上大衣、戴上黑色膠框眼鏡，擔任模特兒拍攝時尚照，頓時變身潮大叔。

不少網友看了都驚呼鄭文燦原來這麼潮，更有人直呼讓人戀愛了。

全運會19日到24日在桃園登場，桃市府除與時尚雜誌合作打造主視覺、形象短片及拍攝選手時尚照，鄭文燦也應邀梳起油頭、戴上黑框眼鏡，還披上黑色風衣搭配紅色套頭毛衣，以時尚造型大力宣傳全運會，並傳遞不同形式的運動美學。

時尚造型初體驗並擔任模特兒登上雜誌GQ，鄭文燦表示，其實直到今天上午他都還沒看過成品，攝影師幫他拍了一系列搞怪照片，他也應要求擺出各種俏皮動作，希望用另一個方式呈現，讓大家看到不同面貌。

他說，在攝影棚拍照時還問設計師，什麼場合可穿這些衣服，沒想到設計師說「可能表演的場地可以穿」，讓他覺得有些害羞。

接受中央社記者採訪時，鄭文燦特別看了一下照片自言自語「感覺很像藝人」，還忍不住說要立刻傳給老婆，「她不知道我去拍這些照片」。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，當初報告要接受時尚雜誌拍攝時，鄭文燦只說「那我穿西裝去」，大家也不戳破，只委婉稱有專門的設計師梳妝造型，但其實鄭文燦對打扮很有自己的看法；當髮型師梳妝時，鄭文燦也會問「這樣會不會梳得太高」，讓工作人員都很佩服鄭文燦的投入。

詹賀舜表示，當鄭文燦看到現場準備的「行頭」時，先忍不住轉身詢問「有男生會穿這種衣服嗎？」看到設計師搭配西裝用的白布鞋，又忍不住問「白布鞋可以配西裝嗎，這樣不是很不搭？」但聽到大家說這是年輕時尚，就貼心配合換上。

詹賀舜說，設計師拿出精選的黑色膠框眼鏡，鄭文燦有些遲疑，大家立刻告訴他「深受年輕人喜愛的（行政院副院長）陳其邁也戴這種鏡框哦」，鄭文燦立刻表示「其實其邁是學我的，我比他還早戴黑框眼鏡」，連現場設計師都忍不住稱讚鄭文燦對時尚的高接受度。

詹賀順表示，設計師當天準備3套服裝，鄭文燦在攝影師指導下「拘謹小心」完成第1套服裝拍攝，現場看樣片時，攝影團隊稱讚鄭文燦專業架勢頗有大將之風，隨後第2、3套服裝拍攝，鄭文燦更完全放開，融入現場情境，眼神動作更是到位，讓拍攝工作順利完成。

雜誌出刊後，不少市民看了都覺得驚艷，而鄭文燦也在雜誌專訪中提到，台灣有強大的設計能量，市府不想用太傳統的方式宣傳全運會，而是把選手當明星，讓市民看見他們力與美的表現，也看見蛻變的台灣美學。（編輯：方沛清/李明宗）1081008