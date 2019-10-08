遭質疑不掛國旗就查水表 韓國瑜：怎麼會

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高市府新聞局發函業者共襄盛舉於國慶日懸掛國旗，但卻遭網友質疑「是否不掛國旗就會被查水表」。市長韓國瑜今天回應「怎麼會呢？這是基於愛國、行銷角度」。

韓國瑜下午接見日商大和房屋集團後受訪做上述回應。他不解「怎麼會這樣子」，相關單位包括新聞局跟電影院，還有系統業者都是希望響應慶祝中華民國生日，「那是基於愛國、行銷角度，藉由民眾的愛國心，順便行銷高雄市，這是非常好的事情，大家不用往負面來想」。

新聞局長王淺秋接受聯訪表示，康裕成的質詢還稱讚新聞局，希望新聞局每以後每年都要繼續發這樣的公文。她說，「書函沒有強制力，只是鼓勵大家在雙十國慶的時候營造歡樂繽紛的城市氣氛、動機非常單純」。

民進黨高雄市議員康裕成昨天在議會教育部門質詢新聞局發函給企業及單位懸掛國旗一事。康裕成說，並不是只有韓市府會懸掛國旗，她擔任議長時也讓議會旗海飄揚，她出示臉書連結2017年議會場外國旗飄揚的場景，說明「國旗代表主權不是選舉工具」。

康裕成的質詢被網友熱議，還有網友將市府公文貼上網，抱怨「高市府真的很誇張，在高雄工作10年從沒收過公文信函叫商家掛國旗」，有網友更質疑是否不掛國旗就會被「查水表」。(編輯:孫城武) 1081008