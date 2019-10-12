整車17.5公噸生雞糞 台東開罰6萬原車遣返

（中央社記者張祈台東縣12日電）台東警方昨深夜在南迴公路森永路段，查獲貨車違法載運生雞糞17.5公噸。台東縣政府環保局、農業處依廢棄物清運法重罰新台幣6萬元，並要求大貨車原車返回出貨地。

環保局長謝清泉指出，自今年6月起警察、農業與環保等3個單位攜手合作，共攔獲6輛無許可載運證明的違規車輛，攔阻98公噸生雞糞載運或經過或進入台東，已完開立5張罰單罰鍰總計30萬元。

台東縣政府禁止農民使用生雞糞當肥料，避免造成環境污染，政府強力取締違規載運生雞糞車輛。大武警分局森永派出所昨晚間11時10分在南迴公路台9線449公里處，森永路段攔獲一輛載運生雞糞的貨車。

環保局會同農業處稽查判定，確認違法載運生雞糞，數量約500包，總計17.5公噸。謝清泉指出，鄭姓駕駛稱生雞糞從屏東畜牧場載運生雞糞，將前往花蓮縣使用，因未持有核准載運聯單，遭攔查開罰6萬元罰單，並原車遣返。

環保局提醒農友，農田不能直接施用未腐熟生禽畜糞，要腐熟完全後使用，而且一定要妥善覆土，如果造成污染、惡臭、孳生蒼蠅等情形，會依法裁罰6000元以下罰鍰。

也呼籲打擊污染行為，只會加嚴且持續，執法沒有假期，畜牧業、運輸業及販售業業者，載運或使用生禽畜糞務必向農業主管機關申請並獲核准。(編輯:孫承武) 1081012